Jorge Javier Vázquez aprovecha su nueva entrega semanal en Lecturas para hablar de sus vacaciones... pero también arremeter contra dos cabeceras digitales que considera decepcionantes.

La percha que utiliza el presentador de Sálvame y, ahora, Gran Hermano Dúo, es un titular de la edición digital de La Vanguardia, "que titula algo así como 'Jorge Javier recibe el año en bañador tras hablar de una lipoescultura'".

"A mí los titulares me gustan valientes, divertidos, atrevidos. Pero estos que calientan y que no queman me revuelven el estómago. Detesto la tibieza", explica Jorge Javier sobre el estilo de cierta prensa.

Pero su crítica es mucho más afilada, y a continuación el presentador señala con el dedo. "Me produce muchísima tristeza la edición digital de La Vanguardia. Es un periódico al que le he tenido muchísimo respeto y cariño. Se compraba en casa todos los domingos porque ofrecía un suplemento con todas las ofertas laborales. No se merece una edición digital tan ramplona, tan basta, tan poco trabajada". Jorge Javier aboga incluso por "contratar gente más preparada".

Pero no solo apunta a La Vanguardia, sino que lo hace también contra otro diario. "Me pasa lo mismo con el ABC. Me sitúo en sus antípodas ideológicas pero considero que es fundamental que exista un periódico de sus características. Gente que he admirado y admiro escribe ahí. De ahí que no entienda cómo la edición digital que se dedica a cubrir noticias del mundo de la televisión sea tan barriobajera, mentirosa y tramposa".

Dice Jorge Javier que sus redactores "tendrían cerradas hasta las puertas de Sálvame por tendenciosos y pasados de rosca".

Sus críticas finalizan en la Cope, que se hizo eco de un tuit sobre una presunta liposucción que se habría realizado, y que el presentador niega.