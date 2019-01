Tras dar el pistoletazo de salida a sus compromisos profesionales de este año con la Pascua Militar, el pasado 6 de enero, doña Letizia ha recuperado la normalidad de su agenda acudiendo a la reunión de trabajo con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, recuperando su faceta más working girl.

Para cumplir con la cita de una de las causas en las que la mujer de Felipe VI está más involucrado en su papel como reina, la Reina ha optado por el clásico tándem blanco y negro, una apuesta segura y socorrida para las reuniones de trabajo.

El look está formado por una camisa holgada blanca de Hugo Boss, uno de los básicos favoritos de la Reina, un pantalón pitillo en negro y los míticos stilettos, también en negro, de su zapatero. Para romper con la sencillez del look, aunque no con la formación de colores, Letizia ha recuperado una chaqueta de estilo militar con la que ha sorprendido en varias ocasiones. Se trata de una chaqueta de Zara que estrenó en 2017, que debido a ese corte militar llama la atención justo después de acudir a la Pascua Militar en el Palacio Real.

Pero, sin duda, todas las miradas se han centrado en la elegante cartera estilo portafolios que ha portado la Reina, negra en piel. Aunque se desconoce la marca se trata de una pieza más que útil para las reuniones de trabajo, donde la Reina puede cargar tanto sus apuntes como su iPad.