El año no ha empezado con buen pie para Lolita Flores. Según ha compartido en su cuenta de Instagram la propia artista, esta semana ha recibido la noticia de la muerte de Manuel, uno de sus mejores amigos, al que visitaba en sus viajes a Barcelona y al que ha dedicado un emotivo texto.

"Pensaba verte mañana como siempre que vengo a Barcelona, te has ido sin avisar, como tú eras, silencioso y observador, artista y amigo, yo sigo aquí a tu vera, mi alma no puede resistir a veces tantas ausencias, demasiadas para este 1,58 que mido, muchos silencios de gente que quiero, muchos adiós sin despedida, ella te espera para darte las gracias que yo no te di mi amigo Manuel, allí seguirás escribiendo, actuando y siendo el ser humano maravilloso que eres, no que fuiste, que eres, te quiero, mañana Fedra será para ti sin duda", escribió junto a una instantánea en la que aparece junto a él.

Aunque a nivel personal no ha sido un buen comienzo de año, no se puede decir lo mismo en el terreno profesional, donde Lolita sigue imparable. Esta misma semana estrena en Barcelona su obra de teatro Fedra, con la que está girando por toda España. Además, continúa disfrutando al máximo de su labor como jurado del programa Tu cara me suena donde comparte mesa con Chenoa, Carlos Latre y Ángel Llácer.