Mónica Hoyos desvela la verdad sobre su fuga televisiva

Después de su expulsión de Gran Hermano VIP y posterior desaparición, Mónica Hoyos ha sido una de las mujeres más buscadas de la prensa rosa durante las últimas semanas. La ex de Carlos Lozano tuvo que ver cómo Miriam Saavedra se coronaba como ganadora del reality, algo que no quiso vivir desde el plató de Telecinco, algo que le ha costado su trabajo en la cadena. Este miércoles, ofrece una entrevista en exclusiva la revista Semana en la que habla sobre sus casi ocho años con el padre de su hija Luna y donde desvela el verdadero motivo por el que no acudió a la gran gala final.

A pesar de su polémica salida del concurso, Mónica asegura que le ha aportado cosas muy positivas:"Me ha hecho fuerte mentalmente"y destaca el daño que asegura le ha hecho su convivencia con Miriam Saavedra: "Su presencia nunca me hizo pensar en abandonar. Lo que hizo mi expareja cuando subió a la casa de Guadalix sí. Miriam es ese personaje de teatro que los críticos hacen que tome fuerza, pero lo que yo viví en ese concurso fue una provocación tras otra. (…) Carlos destrozó parte de mi concurso porque me descentró totalmente. Me hizo mucho daño (…) Ahora puedo defender al padre de mi hija porque comprendo que esté harto de ese personaje".

Además desvela el motivo real por el que no acudió a la gala en la que Miriam salió victoriosa: "Cuando salgo intento hacer todo lo que puedo por el programa con el que me he comprometido, pero hubo un momento en el que tuve que parar porque estaba tan mal emocionalmente que me dijeron: 'Tómate un descanso'. La propia doctora del concurso me dijo: 'Mantén distancia con todo esto' (…) Mi doctor me explicó que mientras para el resto de mis compañeros todo había sido un juego porque no han tenido nada o casi nada de su rutina real, para mí no lo ha sido porque sí que ha sido mi propia vida. He sufrido estrés postraumático y así figura en el certificado médico que remití a la productora".