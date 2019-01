Anita Matamoros responde a los 'haters' que critican su reveladora foto en bañador

Cuando Anita Matamoros cumplió la mayoría de edad decidió que no quería dedicarse a la televisión como sus famosos padres Kiko Matamoros y Makoke. La joven prefirió poner rumbo a Milán para estudiar moda, convertirse en influencer y trabajar con marcas de moda y belleza utilizando como herramienta su exitosa cuenta de Instagram. Pero en los tiempos que corren, ya se sabe que las redes sociales pueden ser de gran ayuda pero también dar muchos disgustos.

Es lo que le ocurrió a Ana cuando subió una veraniega y colorida foto a su cuenta en la que posa sonriente en bañador. Los seguidores más críticos se limitaron a comentar que la prenda marca sus partes íntimas y, ante la presión, decidió borrar la imagen. En sus stories, Anita contó a sus seguidores que no suele tener en cuenta los insultos porque está acostumbrada a recibirlos, pero la cascada de comentarios negativos le llamó la atención.

Poco tiempo después, decidió que no iba a ceder ante los haters, así que volvió a subir la foto y les mandó un mensaje: "Nunca había tenido tantos comentarios ni tan groseros en tan poco tiempo. No tengo ni la menor idea de adónde va a parar la sociedad con tanta envidia y ganar de machacar (o por lo menos intentarlo). Tampoco entiendo cómo una persona con una edad que ronda los 20-30 años se revoluciona tanto con un cuerpo. Y lo peor es cuando muchas mujeres se quejan de "machismo" y luego dan likes a comentarios denigrantes sobre la mujer o su cuerpo. Y sí, me he arrepentido de borrar la foto a los cinco minutos", publicó en stories. "Si no te gusta, no mires", añadió en la publicación.