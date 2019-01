Descubren la identidad de la persona que inventó la amenaza de Brad Pitt a Makoke

Hace una semana, el programa Sálvame aseguró que Brad Pitt se había puesto en contacto con ellos a través de la agencia de representación Creative Artists Agency, una de las más prestigiosas de Los Ángeles, para solicitar que Makoke negase que entre ellos había existido una relación íntima.

En un intercambio de correos entre la agencia y la redacción del programa, explicaron: "Nuestro representado no está enfadado pero esto puede suponer un mal entendido", y continuaron explicando: "Sí, es verdad que conoció a esta señora durante un viaje en Madrid pero en ningún momento pasaron una noche de hotel juntos ni tuvieron actividad íntima. La razón por la que nos ponemos en contacto es porque esta situación puede afectar a nuestro cliente, que se encuentra en una situación legal difícil. Esto nunca sucedió. La señora Makoke tiene que dejar de hablar de esta situación del pasado que nunca ocurrió. De lo contrario, tendremos que tomar medidas legales para detener esta especulación", se podía leer en los mensajes.

Unos días después de hacerse públicos los correos, el programa investigó sobre su procedencia y veracidad. Para ello, invitaron a un perito experto en Internet que desveló que en realidad habían sido enviados desde Almería. Hasta allí se trasladó el equipo de investigación del programa y descubrieron que el autor podría ser un exnovio de Makoke que habría intentado vengarse de ella. Aunque el reportero José Antonio León preguntó a los habitantes del municipio Rioja, ninguno de ellos se atrevió a dar el nombre de la persona, aunque aseguraron que todo el pueblo sabía la verdad sobre el email.

De momento, la exmujer de Kiko Matamoros no se ha pronunciado sobre el creador del email, pero sí sobre su veracidad: "Yo ya lo sabía, he estado muy tranquila en todo momento. A palabras necias, oídos sordos", declaró al digital Look.