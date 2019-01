El mal genio de Oriana le juega una mala pasada en Instagram

Oriana Marzoli ha sufrido un importante y muy inesperado traspiés en pleno directo de Instagram. Tan polémico ha resultado que la extronista de MyHyV se ha visto obligada a cambiar de teléfono tras una conversación con su novio Eugenio y una oleada de críticas de sus numerosos fans, decepcionados con su actitud.

El motivo fue, por supuesto, una gran bronca. Una que comenzó cuando su pareja se inmiscuyó cuando ella estaba retransmitiendo en directo para sus fans junto a su amiga Yasmina. Eugenio cometió el error de entrar a cotillear y provocó la ira de la exconcursante de Gran Hermano VIP.

Lo que pudo haber sido un momento simpático, mal gestionado se convirtió en algo incómodo para la pareja y también los espectadores y fans de Instagram. El intercambio entre ambos fue tan áspero y feo que dio a entender a todos los testigos (y fueron muchos a través de las redes) la mala relación entre ambos, el escaso respeto que se tienen. Eugenio después hizo comentarios en el directo que continuaba, contribuyendo a aumentar el mal genio de la tronista y a mantener viva la conversación a través del chat.

Un momento de la discusión | Instagram/Telecinco

La cosa continuó y Eugenio acabó publicando el número de teléfono de su novia, y ella el de él, antes de cortar la transmisión de Instagram. Ante esta desafortunada decisión, ella ya ha tenido que cambiarse el número, tal y como ha explicado en redes sociales.

No es el único momento público y desagradable que Oriana ha tenido que hacer frente esta semana. Poco antes de entrar en GH Duo, Ylenia Padilla ha dedicada unas palabras escasamente amistosas a Oriana, con quien anteriormente ha tenido sonadas discusiones. "Yo aguanto, no soy como esas que abandonan", dijo Ylenia ante las cámaras, provocando que el reportero la comparase con Oriana... que ha abandonado todos los concursos donde ha participado, desde Supervivientes hasta Gran Hermano VIP 6. "No sé quién es", respondió una juguetona Ylenia, contenta de dejar mal a su competidora.