La inquietante advertencia de Belén Esteban a Paula Echevarría

Paula Echevarría se encuentra en medio de la promoción de Los Nuestros 2 a lo largo y ancho de toda Mediaset. Y naturalmente, en su visita del miércoles a Sálvame, los colaboradores no se cortaron en lanzar indirectas a Paula sobre otros espinosos aspectos de su vida personal.

La más importante, la de la siempre descarada Belén Esteban, que con total sinceridad le advirtió de lo que piensa de algunas de sus compañías: "Ten cuidado con las amigas que te rodean".

Belén, siempre sincera, le explicó a Paula "una cosa que nunca te he dicho. No voy a decir toda la información, pero cuando se dijo que te ibas a casar con Miguel Torres... ¡Ten cuidado! Eso salió de una amiga tuya".

Diego Arrabal ha intentado que la colaboradora desvelara el nombre, sin embargo la Esteban se negó. Diego dijo que Paula tiene un grupo de amigas que se llaman Las Pencas y Belén no ha confirmado ni desmentido que la noticia haya salido de este grupo.

"No te fíes porque ha sido una amiga tuya, de tu círculo", zanjó Belén ante una atónita Paula, que no desveló si se lo esperaba o no.