Natalia Sánchez y Marc Clotet, padres de una niña

legó el día..08/01/2019.sde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida. Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aun que nos ha pillado sin los deberes hechos(ni las maletas..wj;), todo ha ido de maravilla. Ha sido un parto natural INCREÍBLE y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. GRACIAS al equipo de @sjdhospitalbarcelona : a Eli, Claudia, Estefanía, Antía, Marta, Lucía, Charo, Andrea, Estel, Loli, Carmen, Marina, Natalia, Laia y un sin fin de profesionales que han ayudado desde la sombra con el mismo cariño y la misma intensidad. Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida, y me da, que no ha hecho más que empezar... Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras... simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas. Gracias a tod@s por tantísimo cariño. GRACIAS.

A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) on Jan 10, 2019 at 3:33am PST