¿Qué pasó en realidad entre Carolina Sobe y Fortu?

Carolina Sobe se ha convertido en una de las protagonistas del recién estrenado GH Dúo gracias a su enorme y curioso sentido del humor. Como el resto de concursantes, también comparte un presente y un pasado amoroso con otro inquilino. En su caso, un supuesto affaire con Julio Ruz cuando éste todavía era pareja de María Jesús Ruiz y una historia de amor con Fortu.

Ella misma reconoció en la primera gala que estuvo en tratamiento psicológico por culpa del amor que sintió por el líder de Obús. Su cara al ver que tendría que convivir durante 24 horas con el cantante y su novia Yolanda fue todo un poema, ni siquiera fue capaz de mirarle a la cara. "Es cierto que no estaba cómoda, no me lo esperaba. Creía que lo había superado pero al verlo me ha removido cosas", reconoció Sobe en unas declaraciones en el confesionario.

¿Qué paso en realidad entre ellos? Según la versión de Carolina Sobe, empezaron a hablar y tontear cuando Fortu todavía no estaba con Yolanda y eran "algo más que amigos". "Me enteré de que decía cosas muy feas de mí. Fui hasta psicólogos para olvidarme de la historia. Lo que me molestó fue lo que le dijo a una persona, cosas que no eran verdad", explicó a Jorge Javier Vázquez cuando le preguntó por su historia de amor durante la gala del jueves. El presentador quiso saber más detalles y se descubrió que nunca llegaron a tener relaciones, pero la colaboradora y exconcursante de GH prefirió no continuar. "A mí me ha gustado mucho siempre. Esto para mí es como estar con mi ídolo dentro de la casa, como si fuera Justin Bieber. Tengo mucho cariño además a su hija, por lo que prefiero no hablar de esto y hacer mi concurso", trató de sentenciar al borde del llanto.

Carolina sobre Fortu: "Éramos más que amigos y yo me enteré que decía cosas de mí que me sentaron muy mal" #GHDÚOGala2 pic.twitter.com/dTNDfDRc6T — Gran Hermano (@ghoficial) January 10, 2019

Desde plató, Ariadna, hija de Fortu, insistió en que entre ellos no pasó nada, aunque sí reconoció tener una amistad con Sobe e incluso han intercambiado mensajes hablando de su padre. Mientras, el cantante parece no tener ni idea de lo que ha sentido Carolina por él, o al menos lo disimula muy bien. "Ella me dijo que quería que fuese su pareja para entrar aquí, y como yo tenía mi pareja, no tenía sentido entrar con ella. Me llamó por teléfono para ofrecerme este concurso y yo le dije que no", aseguró Fortu intentado dar una explicación al frío comportamiento de Sobe. "Yo con Carolina solo he tenido amistad. Es más, mi hija es testigo de esa amistad. Todo lo que ella me decía o fotografías que me mandaba, mi hija lo sabía".

Arí: "Yo he sabido siempre que a ella le gustaba mi padre. Una cosa es eso y otra cosa es que haya tenido algo con él" #GHDÚOGala2 pic.twitter.com/BZBECbs8Wb — Gran Hermano (@ghoficial) January 10, 2019

En esta historia de amor y desamor siguen faltando datos, pero lo cierto es que desde que empezó GH Dúo, circulan por Twitter dos imágenes de Carolina Sobe y Fortu dándose besos en la boca de las que no se habló en la gala. Lo que sí es seguro es que esta historia no ha terminado aquí...