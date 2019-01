Así fue la discusión que liquidó la relación de Albert Rivera y Beatriz Tajuelo

Esta semana conocíamos la noticia de la ruptura entreAlbert Riveray Beatriz Tajuelo tras cuatro años juntos. El líder de Cs, que siempre se ha caracterizado por ser muy discreto con sus asuntos privados, habría terminado su noviazgoen el mes de noviembre según informó el portal de noticias The Luxonomist.Este sábado La otra crónica de El Mundo amplía la información asegurando que el de Ciudadanos se ha quedado en el piso que compartían en Madrid y Tajuelo continúa entre la capital y Barcelona, según los datos confirmados por personas cercanas a la ex pareja.

Durante el pasado mes de octubre, en los Premios Princesa de Asturias, Rivera y Tajuelo aparecieron juntos y de la mano. Sin embargo, unas semanas después llegó la ruptura. Seún Loc, la pareja había tenido varios altibajos por las exigencias laborales del político, lo que motivó la separación. Sin embargo, otras fuentes dan más detalles y refieren que tras una discusión, decidió abandonar el domicilio que compartían. A los pocos días quiso retomar la relación pero se encontró con la negativa de Rivera. Fue él quien tomó la decisión final de la separación. En cambio el entorno más próximo a Rivera niega la discusión.

Mientras que Rivera aún no ha disuelto gananciales con su primera esposa Mariona, con la que aún comparte varias hipotecas, su ruptura con Tajuelo ha sido menos complicada al compartir una casa de alquiler, no estar casados y no haber adquirido ningún bien juntos, la separación. De hecho, aunque en el Padrón el de Ciudadanos y su ex novia continúan inscritos en la vivienda que compartieron en Hospitalet, una vez que Beatriz abandonó el domicilio de Pozuelo a final de año, no tienen nada más en común.