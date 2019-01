Dos días después de anunciar que estaba embarazada de su tercer hijo, Begoña Villacís vuelve a ser noticia por su vida privada. El cantante venezolano Carlos Baute ha concedido una entrevista al portal Informalia donde asegura que conoció a la candidata de Ciudadanos a la alcadía de Madrid "en el 2001 o por ahí" y comenzaron a verse más a menudo: "Éramos jovencitos y ya era una mujer muy guapa y simpatiquísima".

El artista y la del partido naranja se conocieron en una discoteca de la capital, donde surgió su breve pero intensa historia de amor: "La recuerdo con mucho cariño, no fue un romance muy largo pero sí muy bonito", confiesa. Años después, el 7 de junio de 2016 volvieron a encontrarse en la Puerta del sol para mostrar su oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Todos ellos posaron ante los medios junto a Albert Rivera, presidente del partido que milita Villacís.

"A Begoña la veo muy preparada. Sabe bien lo que pasa, está muy bien informada y, por cierto, habla inglés perfectamente", confiesa el cantante, que añade: "Ahora la sigo admirando y no la vería mal como alcaldesa".

Será madre después de las elecciones

La portavoz de la formación naranja ya es madre de dos niñas y saldrá de cuentas después de las elecciones del próximo 26 de mayo, donde previsiblemente será candidata a la Alcaldía de Madrid, una vez el partido celebre primarias. Así lo anunció la aspirante a la alcaldía de la capital en una rueda de prensa celebrada este 9 de noviembre. La política quiso esperar un tiempo prudencial para anunciar su embarazo, ya que hace un mes negó la noticia a La otra crónica de El Mundo, de forma que pasase el periodo de más riesgo durante la gestación.

También quiso compartir la buena noticia con sus seguidores en las redes sociales: "Voy a ser mamá. 12 años después de Jimena, mi hija pequeña; 13 después de Paula, mi hija mayor, y parece que no ha pasado el tiempo... Vivir la experiencia por tercera vez no hace que lo vivas con menos intensidad, expectación y alegría. Necesité, la verdad, unos minutos para asimilar la noticia: dos adolescentes y un bebé, familia numerosa. Unos minutos después, vino la ilusión de volver a tener un pequeño en casa, la posibilidad de vivirlo junto a mis hijas y mi familia. Volver a tener la oportunidad de vivir una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño, y con nostalgia de vez en cuando. Ayer, una buena amiga me decía que el año que tengo por delante es para disfrutarlo. Tiene toda la razón, personal y profesionalmente, será un año difícil de olvidar, y tengo la enorme suerte de poder compartirlo con un gran equipo y, lo más importante, con una familia que me apoya".