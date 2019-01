Nuria Fergó se defiende de las críticas por su fotografía en ropa interior

Aunque no es muy dada a protagonizar polémicas en las redes sociales, esta semana Nuria Fergó se ha tenido que responder a los comentarios que estaba recibiendo por su última fotografía. La cantante colgó una imagen en la que se le veía en ropa interior y luciendo su cuerpo. En la publicación colgada en su cuenta de Instagram escribió el texto: "¡Aquí, probándome otro regalito de los Reyes Magos! Han acertado con la talla. Lista para grabar un anuncio", acompañado de algunos hashtags como"feliz a mis casi cuarenta años", "también me siento sexy" o "quererse y decirlo".

Sin embargo los seguidores cuestionaron el buen gusto de la foto y la necesidad que tenía como cantante de hacerlo. "¿Hace falta salir semidesnuda? Qué pena, hija, me parecías prudente" o "¿Qué necesidad tienes de salir como una niñata en el baño haciéndote una selfie en ropa interior?", escribieron algunos.

Para calmar a sus seguidores, la cantante compartió un vídeo en el que aseguró que no entiende la polémica: "Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior. Si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo".