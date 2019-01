Sacan las vergüenzas de Julio Ruz con azafatas de Telecinco

Gh Dúo comenzó este martes y en pocos días no ha dejado de generar contendido debido a su magistral casting. Uno de los mejores tríos de concursantes que ha entrado en la casa de Guadalix de la sierra es el formado por Carolina Sobe, María Jesús Ruiz y Julio Ruz. Durante la gala de este jueves la organización del programa les presentó una de las novedades de la edición: la sala de la verdad.

En ella entraron los tres y ahí pudieron hacerse preguntas mirándose a los ojos y contestar con total sinceridad. Una de las preguntas que más preocupada tenía a María Jesús Ruiz es si ex pareja le había sido infiel con la ex gran hermana, algo que el empresario negó en rotundo.

María Jesús no creyó sus palabras y según contó a sus compañeros más tarde, Julio Ruz habría mantenido relaciones con varias azafatas de Telecinco. "Mientras estaba en Supervivientes se estaba beneficiando a todo Telecinco… Me contaron que hasta con azafatas de Telecinco", aseguró la ex miss.

A Julio no le gustaron las palabras de la madre de su hija: " Mi plan era entrar de buen rollo, pero si hemos de estar así es lo que hay. Me ha entrado un poco de bajón por eso". Y es que el motivo que alega el concursante como detonante de la ruptura fueron las discusiones por culpa de la familia de María Jesús: " Lo dejamos entre besos y abrazos. Su familia nunca me ha querido".