Los Brincos nacieron musicalmente hace ahora cincuenta y cinco años, en 1964. Dejaron de actuar seis años después, tras varios cambios en su formación. No obstante, sus canciones no dejaron de escucharse, en un sorprendente ejercicio nostálgico. Ahora, desde hace unas temporadas, con otros componentes y sin ninguno de sus fundadores, actúan unos nuevos Brincos que rememoran el mismo repertorio que los originales. Precisamente al comienzo de este 2019 tuvimos el placer de escucharlos en la madrileña sala Galileo Galilei, con el aforo vendido. Su espectáculo tuvo un improvisado coro de la mayoría de los espectadores, entre sesentones y jóvenes, que tarareaban "Flamenco", "Borracho", "Tú me dijiste adiós", "Un sorbito de champán", "El pasaporte", "By, bye chiquilla", "Nadie te quiere ya"... Se las sabían, nos las sabíamos todas.

Los primeros, auténticos Brincos, fueron Fernando Arbe, como líder, que reclutó a Juan Pardo, Antonio Morales (Junior) y Manuel González (hermano del actor Agustín González, quien por cierto cantaba y tocaba muy bien la guitarra entre sus amigos). Lograron muchos números 1 con su repertorio propio. Arbex era muy prolífico, aunque también componían bastante Pardo y Junior; menos, González. Mas todos firmaban ese repertorio con el nombre del grupo, sin aclarar el nombre de su autor o autores. Dos años duró aquel cuarteto, porque en 1966 Juan y Junior se marcharon para formar un recordado dúo con esa denominación, de quienes se recuerdan "Anduriña", "La caza" y "A dos niñas", esta última canción dedicada a Marisol y Rocío Dúrcal, de quienes ambos estaban enamorados, con la particularidad de que Junior salía con la malagueña y el gallego lo hacía con Marieta, o sea "la Dúrcal".

Al poco tiempo cambiaron de pareja y harto sabido es que Antonio Morales contrajo matrimonio con la actriz-cantante madrileña, en tanto Juan, tras una breve experiencia sentimental con Pepa Flores acabó casándose con una cubana, de la que finalmente se divorció tras ser padre de dos hijas. La historia de Los Brincos continuó aquel 1966, sustituidos Juan y Junior por Ricky Morales (hermano de este último) y Vicente Jesús, procedentes de Los Shakers. En 1968 se produjo otro cambio: Miguel Morales (también hermano de Junior) entró junto a Óscar Lamprilla. Continuaban desde luego Arbex y Manolo González. Otro par de años se mantuvo el cuarteto, ya al final de su existencia en otra línea menos melódica, caracterizada por un estilo "beat" progresivo y psicodélico, como se denominaba en aquella época.

Y Los Brincos desaparecieron del mapa musical, hasta que en 2000 Fernando Arbex los refundó contando con Miguel Morales y otros músicos. Fernando falleció de rápida enfermedad en 2003. Posteriormente Miguel Morales se hizo cargo de los nuevos Brincos que, en la actualidad son cinco: él, el batería Félix Arribas, veterano ex de Los Pekenikes, Francis y Manolo García (nada que ver con el antiguo componente de Los Burros) y la nueva incorporación de un teclista. ¿En qué se parecen estos Brincos de los fundadores, se preguntarán? No en el repertorio, que interpretan prácticamente igual, con parecidos o casi iguales arreglos. Sólo que ahora se echan de menos las voces armónicas de Juan y Junior, en tanto quienes llevan la voz cantante son Miguel, Francis y García.

Miguel Morales lidera estos Brincos del siglo XXI. Ya con pronunciada calva, buen guitarrista desde luego, agradable y comunicativo. Se casó en 1971 con la actriz madrileña Fedra Lorente, asidua en las películas de la era del destape. Quien popularizó el sobrenombre de "La Bombi", en razón de su poderosa anatomía, bautizada así por Chicho Ibáñez Serrador en Un, dos, tres... a partir de 1983. Luego apareció en La bola de cristal, ganándose la simpatía del público infantil, y en Yo soy Bea. Fedra y Miguel son un matrimonio muy sólido, que jamás han protagonizado escándalo alguno. No tuvieron descendencia pero adoptaron una niña en tierras colombianas.

En la actualidad, Fedra continúa trabajando en el cine, espaciadamente. A sus sesenta y siete años muestra aún su atractivo físico, como pude comprobar personalmente recordando con ella viejos tiempos, en esa noche pasada con los nuevos Brincos, que nos devolvieron, imaginariamente parte de nuestra añorada juventud. Lo malo fue que, a la mañana siguiente, el espejo nos devolvió a la realidad de este 2019.