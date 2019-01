IMÁGENES DURAS . Los planes de Paco en esta vida eran otros...los planes de todos a veces son otros, pero de repente y cuando menos te lo esperas...cambia todo . No dejes de ver la película de @paolagarciacostas #todosloscaminos y lo comprenderás . Protagonista: @danirovira Colaboradores: @claralago1 @miprincesarett @triki145 Voz: @antoniorozco10

A post shared by Martín Giacchetta (@martin.giacchetta) on Jan 13, 2019 at 8:01pm PST