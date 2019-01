Las múltiples contradicciones en las que han caído a lo largo de estos años Makoke y su exmarido Kiko Matamoros detallando el encuentro de la exmodelo con Brad Pitt habían conseguido que nadie creyese en la historia. Una de las últimas novedades sobre la pasional noche es que el actor de Hollywood habría dejado un nota manuscrita que Makoke atesoraría en su casa.

Para justificar la existencia del mensaje, la protagonista contó que se dejó una joya en la habitación: "Me olvidé un colgante de oro que llevaba una cruz de oro. Me lo quité y se me olvidó en la habitación del Hotel Ritz. Me llamaron para decirme que la dejaría en recepción. Estaba dentro de un sobre de esos que hay en las habitaciones con una nota dentro y la cruz. Y yo la fui a recoger acompañada de una amiga mía". Después de intentar desviar el tema en varias ocasiones, Makoke desveló el contenido de la misteriosa misiva: "En la nota pone: 'With love, B'", aseguró. "Eso es un saludo americano y me dejó la nota dentro del sobre...", matizó.

Tras la confesión, y para que la gente dejase de especular, Kiko Hernández propuso a la ex de Matamoros trasladarse en un coche de producción hasta su domicilio. Makoke se resistía diciendo que "tenía la ropa limpia colgada en el salón". Tras minutos de insistencia, la modelo aceptó a ir con Kiko hasta su casa de La Finquilla en Madrid. Una vez allí, y tras comprobar la existencia y el contenido de la nota, el colaborador confirmó el testimonio de su compañera: "Makoke no miente. En mis manos tengo el famoso papelito que Brad Pitt le dejó a Makoke en el Ritz. Lleva membrete del hotel y se ve que, en 1997, el teléfono no llevaba prefijo.He llamado y, efectivamente, me lo han cogido en el Ritz. No pone exactamente 'With love' pero la nota evidencia que estuvieron juntos".