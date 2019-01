De la Vega estrena nueva cara: aparece irreconocible en Letonia

El cambio físico que ha sufrido la ex vicepresidente del gobierno María Teresa Fernández de la Vega a lo largo de estos años ha sido espectacular. Aunque lleva tiempo en un discreto segundo plano y alejada del foco mediático, la presidenta del consejo de estado español sorprende cada vez que aparece frente a las cámaras debido a su continua transformación, que la está haciendo prácticamente irreconocible.

El impresionante cambio lleva gestándose desde hace varios años. Primero comenzó a cambiar parte de su look, para poco a poco ir mostrando los resultados de sus retoques estéticos en la cara. Al principio fue muy reacia a reconocer su paso por el quirófano, llegando a desmentir que hubiese sido intervenida por el cirujano Enrique Monereo, tal y como aseguró nuestro compañero Carlos Pérez Gimeno en el año 2012 en Chic. Pese a que el cirujano reconoció la intervención, ella la negó: "No tendría inconveniente en decirlo". Con el paso de los años, no ha podido negar lo evidente: sus prominentes pómulos y su cambio de expresión son consecuencia de las operaciones.

Esta semana, la ex ministra nos ha vuelto a dejar boquiabiertos tras su aparición con motivo de una visita oficial a Letonia. En el encuentro ha mostrado un nuevo rostro que apenas recuerda ya al que fue hace años. El viaje está centrado en el relevo del contingente español integrado en las misiones de la OTAN en el Báltico.

De la Vega abrió su ronda de contactos con una reunión en la sede del Gobierno con el primer ministro saliente, Maris Kucinskis, primer encuentro de su agenda política en Letonia, a la que siguió una entrevista con la presidenta del Parlamento y jefa del Estado en funciones, Inara Murniece. Fernández de la Vega seguirá viaje a continuación a Tallin, capital de Estonia, donde además de entrevistarse con las autoridades del país visitará mañana la base de la OTAN en ese país, centrada en las labores de ciberseguridad.