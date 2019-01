Preocupación por el estado de salud de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo está teniendo un complicado comienzo de año. El marido de Alaska y vocalista del grupo Nancys Rubias no pudo celebrar la Nochevieja debido a los dolores de espalda que está sufriendo desde hace semanas: "Sin ganas de nada, ni contestar mensajes, ni ganas de hablar", escribió durante las vacaciones navideñas en Instagram preocupando a sus seguidores.

El cantante aprovechó entonces para felicitar las fiestas y aseguró que le habían recomendado guardar reposo durante más de una semana. Mario aprovechó para agradecer a su mujer, a su hermana Marta y a su amigo Juan Pedro por los cuidados que le han dado durante su reposo.

El día de reyes, Vaquerizo también publicó una fotografía en Instagram en la que aparecía con un semblante serio, sentado en la mesa esperando para degustar el tradicional roscón junto a su familia: "Aquí la del cuello torcido que sigue inmovilizada pero feliz celebrando el día de reyes en casa de @martavaquerizooficial. Gracias a la familia por los regalos y el roscón aunque no he comido mucho porque tanto descanso impuesto se traduce en un engordamiento que no es normal y estoy tipo gordita rellenita que no es ni medio normal. En fin, los dolores siguen pero no van a poder con esta Nancy pesada que está deseando volver a ser una mariquita inquieta que ese es mi estado natural", escribió.

A pesar de que aún se encuentra convaleciente, se muestra esperanzado con su recuperación: "Hoy tocó resonancia pero cogí algo de fuerzas y nos venimos a Casa Bibiana a ver si recupero energía a la vez que inspiración para rematar el nuevo libro dedicado a mis rockeras y rockeros favoritos. Ya queda poco. Dolorido desesperado pero feliz. Qué se le va a hacer. Estoy vieja lo sé amigas", escribió en otra publicación en sábado.