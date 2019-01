Terelu Campos contesta a Laura Fa tras acusarla de "comercializar" con su cáncer

Terelu Campos regresó a la televisión el pasado fin de semana y ofreció una desgarradora entrevista en Sábado Deluxe en la que habló del "infierno" por el que está pasando después de someterse a una doble mastectomía. A pesar de que la colaboradora recibió el apoyo unánime de todos sus compañeros, Laura Fa se atrevió a cuestionar su entrevista el lunes en Sálvame diario, en la que cree que dio demasiados "detalles escabrosos".

"Cuando alguien va tan al límite comercializando con depende qué aspectos, tiene que controlar mucho cómo lo hace y estar muy preparado para las críticas que le pueden venir. Cuando comercializas, a veces apuras el dramatismo del relato para que la crítica vaya menos hacia ti". La periodista no cree que Terelu esté haciendo teatro, pero sí opina que la vio "cómoda en algunos puntos de la exageración" y eso llevó a "errores garrafales como decir que el cáncer de mama es peor que otros cánceres". "Ahí se quedó totalmente vendida porque es evidente que es malo, pero no es peor que otros", dijo.

"Una persona enferma de cáncer tiene dos preocupaciones: una, no morirse, y la otra, no hacer daño a las personas que quiere". Según Fa, la entrevista fue "demasiado explícita y demasiado dolorosa para la gente que quiere a Terelu". "Me costó entender, empatizar y sentirme identificada", dijo después de reconocer que el cáncer es algo que le afecta de cerca. "Con todo el trabajo que ha hecho bien con la visibilización del cáncer, creo que el sábado no lo hizo bien". "Hay niveles que no se pueden pasar de cara a la gente que te quiere ni a la gente que lo está viviendo".

Terelu contesta

El martes por la tarde, Terelu volvió más calmada al programa de sobremesa de Telecinco, donde escuchó los mensajes que le enviaron sus compañeros tras su entrevista. Laura Fa repitió las palabras que dijo el día anterior y repitió que con su entrevista "pudo hacer daño a personas que que han vivido o están viviendo esa enfermedad".

"Yo no sé si sería capaz de decirle a nadie que yo le he hecho daño a las personas que padecen cáncer en este momento ni a las mujeres que se tienen que someter a una mastectomía (...) Yo el otro día no fui morbosa, hay muchas cosas que no conté. Dije lo necesario para que se me entendiera", aseguró contundente. A la pregunta que hizo Antonio Montero sobre si fue al Deluxe "a por trabajo", Terelu contestó algo enfadada: "Yo vine a trabajar y, de alguna manera, a pagar el apoyo que me ha dado siempre La Fábrica de la Tele. No se esperaba que yo fuera a tardar tanto tiempo en volver y Sálvame no me ha soltado la mano. Además, ¿es que todo el mundo puede lucrarse con mi enfermedad, sacándome fotos en el hospital, y yo no puedo hablar de ella? Lo que no voy a hacer es volver aquí diciendo que no ha pasado nada".