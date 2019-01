El desgarrador testimonio de Yurena sobre la enfermedad de su madre Margarita Seisdedos

Hubo un tiempo en que a Yurena, antes conocida artísticamente como Tamara, siempre se la veía acompañada de su madre Margarita Seisdedos. La mujer vivía pegada a su hija y la defendía como nadie, y si hacía falta lo hacía a bolsazo limpio. Pero desde hace algunos años Margarita ya no anda junto a su mediática hija, todo por culpa del alzheimer que la mantiene en camadesde hace varios años. Yurena ha estado años volcada en el cuidado de su madre, consciente de que la suya es una enfermedad degenerativa muy compleja.

Esta semana, la cantante compartió con el resto de inquilinos que soñó con una tía fallecida y la interpretación del sueño, según María Jesús Ruiz, es que la mujer le está "reprochando" que no esté cuidando de su madre. El comentario hundió a Yurena y no pudo evitar sentirse culpable, por lo que pasó unos días complicados en la casa. "A mi padre le mando un beso enorme y me gustaría que le diera un inmenso abrazo a mi madre. Aunque me esté viendo, sé que ella no me va a reconocer (...) Muchas veces no sabe quién soy y lo que me asusta es que, al dejarme de ver un tiempo, cuando regrese, sea una desconocida". La interprete confesó que trata de pasar el máximo tiempo posible con ella y disfrutar cada minuto, ya que su madre tiene 90 años. "Me gusta pensar que ella de cierta forma se puede dar cuenta de que estoy ahí", aseguró en el confesionario.

Yurena y su inseparable madre en 2001

Yurena aprovechó el Límite 48 horas del martes para mandarle un mensaje a su madre, siempre sin perder la esperanza de que pueda reconocerla. "Mamá, escúchame por favor. Te quiero y eres mi vida entera. Mírame, soy tu hija Yurena... o María del Mar. Mira la tele cada día, te amo", dijo entre lágrimas. Jorge Javier Vázquez trató de tranquilizarla haciéndole llegar que todo está bien en su casa. No obstante, ella está muy preocupada. "En Supervivientes veía la tele y no me reconoció en ningún momento, y eso fue hace tres años". Por eso es importante para ella seguir insistiendo.