Era la primera vez que Vicky Martin Berrocal aparecía en acto público después de la repercusión mediática que ha tenido la relación que mantiene su hija Alba, de 19 años, con el empresario Javier Calle, de 32 y casado con una amiga de la joven.

Vicky, con gran destreza, ha explicado cómo está la situación familiar en el acto de presentación del nuevo Citroën C5 Aircross en el que ha actuado como madrina, al igual que Boris Izaguirre. "Alba está feliz, al igual que su padre y yo. Yo no voy a hablar por ella, porque ya tiene 19 años, y es muy consciente de lo que hace. No tengo queja alguna de ella. Yo sé toda la verdad, no solo la suya, a mi hija siempre le he dicho que no deje de hacer nunca lo que quiera hacer aunque se equivoque, que la vida te enseña, y es así ".

Vicky y el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Esas fueron las primeras palabras de Vicky. La diseñadora comentó que al nuevo año no le pide nada para ella, tan solo quedarse como está, y quiso dejar claro que ella sabe perfectamente como es su hija. "Es cierto que cuando hablan de mí, ya me da igual, llevo muchos años en esto y siempre hablo desde la verdad. Soy muy transparente, pero cuando hablan de Alba, es cierto que me hace daño, porque me siento impotente, porque muchas veces me gustaría hablar y hasta gritar, pero tampoco hay necesidad, prefiero dejar que el tiempo ponga todo en su sitio".

Vicky, en todo momento y como era de esperar, defendió a su hija. "Alba tiene unos valores personales muy buenos, los ha recibido desde siempre por parte de su padre y de mí. Yo sé cómo se mueve Alba, de lo que es capaz y de lo que no haría nunca, no tenemos ningún tipo de problema. Ella es feliz, sabe perfectamente lo que ha hecho. Javi no es amigo, no he comido ni cenado con él, yo no soy la que tengo que convivir con él. Alba es inmensamente feliz, y es lo único que me importa. Creo que lo que sí he conseguido hacer con Alba, es que sea una niña, valiente, y con decisión muy entera, con unos valores increíbles. También ha habido gente que le ha defendido. Yo lo que tengo que hacer e mantenerme al margen".

La sevillana, por su parte, dejó caer de nuevo que podría haber alguien en su vida, pero no dio más datos.