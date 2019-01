Chelo García Cortés rompe a llorar en 'Sálvame': "¡Soy bisexual! ¿Y qué pasa?"

Chelo García Cortés está muy cansada de que se hagan bromas sobre su orientación sexual en Sálvame. La paciencia de la colaboradora se agotó mientras el miércoles por la tarde discutía con Rafa Mora y le volvieron a preguntar si sentía algo por Isabel Pantoja. Chelo e Isabel fueron íntimas amigas en el pasado, pero la periodista está harta de que le saquen el tema una y otra vez. "Si quieres que hable de mi vida privada me llevas al Deluxe y te lo cuento todo. Se acabó hablar gratis", le dijo muy enfadada a Jorge Javier.

El tono de Chelo fue creciendo cada vez más. "Estoy hasta las narices de que cada dos por tres se cuestione mi vida. Me parece una falta de respeto. El día en que en este país se deje de hablar de la homosexualidad o la bisexualidad, habremos ganado libertad (...) Cada vez que sale una mujer, me preguntáis si me gusta".

García Cortes recibió el apoyo de todos sus compañeros, que empezaron a hacer bromas para rebajar la tensión del plató, pero al final estalló. "Tengo una ventaja sobre mucha gente. Llevo 29 años con mi pareja, le soy fiel totalmente y mi pareja a mí. Puedo presumir de eso. A lo mejor es envidia del resto", dijo muy emocionada, tanto, que se le saltaron las lágrimas. "¡Estoy harta de que se me relacione con todo el mundo! ¿Pero quién os creéis que soy yo? ¡Soy bisexual" ¡¿Y qué pasa?! Llevo 29 años con mi mujer, ¿qué más queréis?", aseguró levantando la ovación del público y colaboradores.