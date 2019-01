Miriam Saavedra muestra desnuda sus operaciones estéticas

Miriam Saavedra sigue dando de qué hablar tras su victoria en GH VIP. Esta vez acudió al cirujano de la clínica Menorca, Ángel Martín, con las cámaras de MtMad, y allí habló sin tapujos de las operaciones de cirugía a las que se ha sometido... y a las que se piensa someter.

"En mi caso, yo tenía 18 años, era muy planita y estaba participando en un certamen de belleza en el que gané el premio de Miss Bikini", explicó. Acababa de cumplir 18 años y con el dinero del premio se puso sus primeras prótesis de pecho, y después, una rinoplastia. "Era una cosa de autoestima, no me sentía conforme", explicó.

Miriam, durante el examen | Mediaset

Ahí no acabó su gusto por los retoques y, tal y como reconoce, no fueron todos acertados. "Después, cuando estuve en Miss Sudamérica, me dijeron que tenía las aletas y me dejé llevar, algo de lo que me arrepiento".

¿Qué ha aprendido Miriam de todo esto? Que la autoestima no es cosa de los demás, sino que está "en nosotros". "No te cambies por el qué dirán, sino si lo quieres y lo anhelas".