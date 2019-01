La historia de amor de Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso a pesar de la distancia

Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, se ha convertido en una de las políticas más prometedoras de los últimos años. Aunque hasta ahora había sido una gran desconocida fuera de la Comunidad de Madrid, en los últimos meses, y tras la dimisión de Cristina Cifuentes, ha dado la cara por las siglas en los momentos más complicados de su partido. Además, ya con Casado al frente del PP a nivel nacional fue nombrada secretaria de comunicación de la formación y miembro del Comité Ejecutivo. A esto hay que sumar sus cada vez más frecuentes apariciones en los medios de comunicación, entre las que destaca especialmente el momento en el que dejó muda a Mamen Mendizábal en La Sexta.

Tras ser nombrada candidata a la Comunidad de Madrid los medios no han tardado en interesarse por su vida privada descubriendo que Díaz Ayuso mantiene una relación con Jairo Alonso, al que conoce desde su adolescencia y con el que pasaba los veranos en el pueblo abulense de Sotillo de la Andrada. Tal y como publica Vanity Fair, comenzaron su noviazgo en el año 2016, cuando se produjo un reencuentro entre ellos tras años sin verse. Gente cercana a la pareja describe a Jairo como un joven "extrovertido, muy empático, un culo inquieto con muchísimo don de gentes y hasta un punto seductor". "Pero seductor bien, no ligón", matizan. "Tiene una mirada muy atrayente e intensa, comparable a la de Picasso", aseguran.

La pareja de Díaz Ayuso ha sido director de marketing y comunicación del restaurante Shukran, y desarrolló una labor parecida en la cadena de peluquerías Rizos, donde también ejerció de peluquero, convirtiéndose en una persona muy reconocida dentro del sector. Desde hace dos años mantienen una relación a distancia ya que Jairo trabaja en Panamá y solo se pueden ver en ocasiones especiales.

A pesar de ser muy celosos de su intimidad, la cuenta de Instagram de la candidata ha sido la crónica de su historia de amor y en ella han compartido momentos de sus viajes y mensajes románticos. "He visto esta foto mil veces. He mirado todas nuestras fotos. He empezado a escribir este texto otras tantas, queriendo explicar por qué siempre te miro en todas nuestras fotos. Pero en todas esas veces que escribo siempre sale lo mismo. Te miro porque te admiro mucho, admiro lo que has conseguido, admiro tu belleza, tu persona y sobre todo admiro a la gran mujer y persona que tengo la suerte de tener a mi lado. Te quiero", escribe él en una de ellas.

Tal y como asegura la publicación, desde la sede del PP hay compañeros que, a pesar de conocer la existencia del novio de Díaz Ayuso, no sabían que había sido experto en imagen ni su presente como director de comunicación de un popular restaurante madrileño.

Ahora que inicia su andadura como candidata a la Comunidad de Madrid habrá que ver si algún asesor le recomienda acudir a los mítines acompañada de Jairo o prefiere seguir siendo discreta en su relación.