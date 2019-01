Tamara Falcó cuenta la verdad sobre su "flechazo" por Albert Rivera

Tamará Falcó tiene 37 y está soltera. A ella no le preocupa, pero muchos siguen empeñados en buscarle novio. Esta semana, algunos medios se hicieron eco del blog de Pilar Eyre en Lecturas en el que la periodista aseguraba que la hija de Isabel Preylser y Carlos Falcó esta enamorada de Albert Rivera. Parece que últimamente al líder de Ciudadano le salen muchas pretendientas...

Según Eyre, Tamara quedó obnubilada con Rivera cuando éste fue a comer a su casa de Puerta del Hierro en Madrid, hasta el punto de que llegó a votar a su partido en las elecciones y asistir a sus mítines. Sin embargo, la hija del marqués de Griñón quiso desmentirlo todo con mucho sentido del humor y lo hizo a través de una serie de vídeos en Instagram.

"Yo a Albert Rivera le admiro mucho y sé que es muy amigo del novio de mi madre", dijo en referencia a Mario Vargas Llosa. "Pero de ahí a estar locamente enamorada de él u otras expresiones que no he escuchado en mi vida... Es un tanto humillante. Yo sé que él tenía novia y las veces que he estado con él ha sido un 'hola' y 'adiós'", aseguró. La empresaria, que viajaba en el AVE desde Sevilla hasta Madrid, le pidió a su acompañante Boris Izaguirre que diera su opinión: "Hoy hemos hecho una quiche juntos y en ningún momento me pediste que le pusiera zanahoria", dijo divertido. "Con el color naranja, jamás", sentenció Tamara.