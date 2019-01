Carla, la sobrina de la reina Letizia, denuncia el acoso que sufre

Es complicado pasar desapercibido siendo la sobrina de una de las mujeres más importantes de España. Carla Vigo Ortiz, hija de Erika Ortiz y sobrina de la reina Letizia, sufre diariamente la presión mediática no solo a través de las redes sociales, sino también en su vida diaria. Hace unas semanas, Carla se animó a responder a algunas preguntas a través de su cuenta de Instagram dejando claro que nunca hablará sobre sus primas Leonor y Sofía ni sobre su tía. Una actitud respetuosa en la que siempre se ha mantenido.

La joven se enfrenta día a día a complicadas situaciones que le afectan en su vida personal y así lo hizo saber esta semana a sus seguidores: "Hoy he vivido una situación surrealista y súper incómoda en el instituto", escribió. "Estaba haciendo un examen con gente de otra clase y dos chicos se han puesto a cuchichear", continuó narrando. Y es que la sobrina de la Reina no pudo evitar sentir las miradas y los comentarios de sus compañeros: "Mirarme fijamente y uno de ellos ha dicho 'es ella, es ella'". "No hagáis cosas así", pide Carla. "Es una situación muy incómoda y violenta para la otra persona", concluye.

A pesar de ser muy prudente a la hora de realizar declaraciones que puedan poner en un aprieto a la Familia Real, no tiene pelos en la lengua y es una firme defensora de los derechos del movimiento LGTB. Es una gran admiradora de los Javis y no duda en posicionarse en cuestiones políticas.