Avalancha de insultos contra Paz Padilla: "Ten cuidado con lo que dices"

Los últimos programas de Sálvame le han pasado factura a su presentadora, Paz Padilla. La confesión de Kiko Rivera sobre su adicción a las drogas y las mesas de debate sobre el rescate del pozo del pequeño Julen son algunos de los delicados temas que se han abordado en el programa de las tardes de Telecinco. Asuntos para los que, según los usuarios de las redes sociales, Paz Padilla no está preparada. Todo ello desencadenó un aluvión de insultos hacia la presentadora cuestionando su puesto de trabajo y algunas de sus frases y preguntas más polémicas.

Tras diez años trabajando en Sálvame, Paz Padilla decidió contestar en Twitter a algunos de esos comentarios, incluso respondiendo a mensajes de hace años en los que acusaban a su marido de "ladrón": "¿Qué ladrón, cariño? Ten cuidado con lo que dices", contestó ella. "Vergonzoso 'Sálvame' presentado por Paz Padilla. No se puede caer más bajo" o "No me puedo creer que en Got Talent España vaya a estar Paz Padilla cuando no tiene ni talento ni criterio. Es una impresentable", escribieron otros. A todos ellos, la presentadora respondió con un irónico: "Gracias". Además, también tuvo contestación para otros en los que se le llamaba "subnormal" y se cuestionaba su valía como presentadora.

