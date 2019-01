El duro mensaje de Belén Esteban tras la confesión de Kiko Rivera

La confesión de Kiko Rivera en el primer Límite 48 horas de esta edición de Gran Hermano Dúo sorprendió a muchos. Nadie pensaba que el dj fuese a hablar tan abiertamente de la adicción a las drogas que padeció: "Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar". Ya recuperado, el hijo de Isabel Pantoja quiso enfrentarse a esta dura etapa del pasado y clarificar esa retirada tan precipitada de los escenarios que protagonizó el pasado verano.

Una confesión que "dejó en shock" a Belén Esteban. La propia colaboradora dijo que se quedó atónita cuando escuchó el testimonio de Kiko Rivera: "Me quedé muy sorprendida. No me esperaba que Kiko fuera a hacer una cosa así. Fue muy valiente porque es algo muy personal. Si lo ha dicho así es porque ya se encuentra bien".

Además, la de Paracuellos alabó a la familia de Kiko por estar a su lado durante su proceso de curación: "La familia es fundamental. El que tiene una adicción miente, engaña y ve otra realidad, por eso es tan importante la gente que te rodea. Le doy la enhorabuena tanto a Kiko, como a Irene y a Isabel y a todos los que lo han sufrido".

La colaboradora aprovechó para desvelar algo desconocido hasta ahora: "Yo esa noche no venía con la idea de contarlo", refiriéndose al día en el que reconoció su adicción públicamente en una entrevista en Sálvame Deluxe. "Nadie sabía lo que iba a decir", algo que Carlota Corredera confirmó: "Yo era la directora en aquel momento y se me paró el corazón".

"No somos ejemplo ni ayudamos a nadie, a lo mejor. Si lo ha dicho es porque ya está bien", aseguró la colaboradora y concluyó lanzando un mensaje a todos los que pueden atravesar una situación similar: "Decir a todos los que están metidos en esto que se puede".