Boris Izaguirre asistió como padrino a la presentación del nuevo Citroën A5 Aircross, junto a Vicky Martín Berrocal. El venezolano comentó lo bien que está de nuevo en España tras cuatro años residiendo en Miami por cuestiones de trabajo. "El año ha comenzado muy bien, Rubén, mi marido, ha ganado esta apuesta. Me ausenté durante estos últimos años en Miami, y a medida que pasaba el tiempo, él se sentía peor. Él no quiso ir para allá, porque la ciudad no le atrajo tanto como a mí. Ha aguantado, y ha sido estupendo. También la experiencia de MasterChef ha sido increíble y me ha cambiado mucho la vida", explicó.

No para de trabajar y tiene un gran proyecto que le llena de ilusión. "Se trata de un nuevo programa, que se va a llamar Prodigios. En Francia ha tenido un éxito enorme, al igual que en otros países europeos. Después de MasterChef, he ganado un nuevo público que es el infantil. Los niños me encantan, y he aprendido mucho con ellos. Va haber cinco galas, que se van a hacer en Valladolid", declaró.

Al preguntarle si en algún momento se ha planteado la adopción con su marido, comentó que ese delicado asunto sería mejor responderlo cuando estén los dos, aunque admitió que les encantan los niños. "Rubén y yo llevamos 26 años juntos, quizás deberíamos haber sido más valientes, y haberlo hecho antes, aunque para tomar esa decisión hay que tener muchos factores a favor, como es el económico. Hace años no era el mismo que el actual. Ahora deberíamos tener un sistema y un tiempo para educar los dos a nuestro hijo". Comentó que cuando se han planteado la adopción fue a través de alguna ONG vinculada a organismos religiosos y que no reconocen su matrimonio como tal: "Yo quiero hacer una adopción en mi matrimonio, y no negándolo".

El vientre de alquiler no lo quiere, porque piensa que son respuestas muy delicadas y que pueden afectar a una cantidad enorme de gente, y prefiere ser muy cauto. Pero sí les gustaría aumentar la familia "básicamente porque hay un momento determinado, en que tienes tanto amor, que quieres compartirlo", concluyó.