Candela Serrat Tiffon, hija menor del cantante catalán, ha anunciado que se casa en los próximos meses, aunque sin precisar la fecha exacta. Su prometido es el actor vallisoletano Daniel Muriel, de cuarenta y un años, ocho mayor que ella. Se conocieron durante la grabación de una serie de gran audiencia, Seis hermanas, emitida en las tardes de Televisión Española. Daniel Muriel ha intervenido en papeles secundarios de buen número de series televisivas, y se dio a conocer sobre todo en los sainetes de Escenas de un matrimonio, durante las temporadas de 2007 a 2009. También ha trabajado en cine y teatro y es uno de los jóvenes valores del presente.

Su relación con Candela Serrat dura ya cuatro años. Anteriormente mantuvo durante cinco un prolongado noviazgo con "la chica del tiempo" de Telecinco, Flora González y al romper con ella, fugazmente, tuvo como pareja a la actriz-cantante Cristina Castaño. Ambos formaban parte del elenco de la comedia musical Cabaret. Se pasaban varias horas juntos, como contaba su anterior novia "y luego besándose continuamente en la función". Pero esa historia concluyó nada más conocer Daniel a la encantadora Candela Serrat.

Candela y Daniel | Gtres

La menor de los tres retoños del creador de "Mediterráneo" es, a sus treinta y dos años festejados en noviembre pasado, una muchacha sencilla, sensible, un punto tímida, con una gran formación teatral adquirida en la escuela Lamda, de Londres, donde entre otras cosas pudo conocer a fondo los mejores textos shakespearianos. Su entrada en el mundo artístico había surgido en la televisión catalana, donde debutó en la serie La riera. En el teatro ha demostrado ser una actriz notable, de lo que ha dado testimonio en El loco de los balcones, en el personaje de una hija del protagonista, que representaba José Sacristán. Tan afortunada fue allí la interpretación de Candela, que por ello fue contratada para la ya antes citada serie Seis hermanas, que la ha dado a conocer en toda España. El último día del pasado diciembre dejó de actuar en Humans y a continuación va a estrenar una reposición más de la muy conocida obra de Óscar Wilde Un marido ideal.

Candela Serrat siempre que la entrevistan ha de repetir la cantinela habitual de que su popularísimo progenitor le ha dado a ella y a sus dos hermanos la libertad absoluta para elegir su futuro. Que en absoluto ella se ha aprovechado. Y así creemos ha sido hasta hoy el camino emprendido por Candela, quien dice tocar el piano, gracias a sus estudios musicales, pero sólo en reuniones familiares. Tiene buena voz, lo que dejó probado en la película en catalán "Cançó per a tu", donde interpretaba "La cançó del lladre". Aunque, por el momento, no ha pensado emular profesional en ese terreno a su padre, que creemos le dedicó en su día una composición. Se ve muy enamorada a Candela, lo que no escondió semanas atrás en el programa "Pasapalabra" donde ella y Daniel Muriel se besaron, muy acaramelados.