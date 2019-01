Sofía Suescun, ganadora de GH VIP y Supervivientes, vuelve a hacer de las suyas en GH Dúo. ¿Y cuál es la especialidad de la navarra? Malmeter. Esa situación se está dando ahora mismo con Ylenia, huérfana de su Fede tras la primera expulsión del concurso, aunque está afectando también a otros concursantes de la casa de Guadalix.

Ylenia es consciente de que Sofía la está manipulando en contra de Raquel Lozano, a quien la modelo ha situado como su máxima enemiga en esta etapa del reality. En conversaciones con otros "grandes hermanos", Ylenia ha encontrado consuelo y consejos para huir de este ambiente tóxico en el que la Suescun está metiendo a la rubia de Gandía Shore.

"Me lo advirtieron desde fuera, que me dejo llevar. Me contamino yo sola", contó a Carolina Sobe, convertida ahora en una de sus grandes confidentes. La propia Raquel, junto a María Jesús Ruiz, le dicen lo mismo: "Sofía te va a arrastrar" a una guerra que a Ylenia no le va a venir nada bien.

"Ella te come la cabeza, ve a tu bola", dijo la guineana a Ylenia, que supo aceptar sus consejos. La cuestión es simple: Sofía está intentando malmeter a Ylenia contra Raquel y así salir ella misma favorecida. "En verdad me perjudica porque con Raquel necesito estar bien. Yo me puedo llevar por las dos", dijo una Ylenia inesperadamente vulnerable.

A Ylenia parece haberle gustado el mensaje de Carolina Sobe, que le aclaró que en GH "no hay amigos, hay concursantes. Ella te genera odio, te crea odio... yo te pincho, tú saltas y yo te acompaño. Pero tu personaje gusta igual, no tienes que hacer nada más, tú gustas fuera".

La estrategia de la maquiavélica Sofía para dominar a Ylenia no le ha pasado inadvertida a Kiko Rivera, con quien la modelo tiene también un frente abierto desde que el Dj dejase bien claro lo evidente que era lo que estaba haciendo. "Sofía lo único que hace es picar a los demás, pero hay gente más mayor que ella y con más kilómetros", dijo el hijo de Isabel Pantoja.

El resultado, que Sofía también odia a Kiko, porque podría haber perjudicado su plan de juego: "Un argumento muy feo en una gala que está viendo mucha gente", dijo sobre sus palabras, anunciando que a partir de ahora podría "ir a malas donde más duele".