Verdeliss preocupa a sus seguidores tras ingresar de urgencia en el hospital

Verdeliss, exconcursante de GH VIP, continúa ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por un problema de salud del que no ha querido dar detalles. Con lágrimas en los ojos y muy angustiada, envió un mensaje a todos sus seguidores a través de Instagram para agradecer los mensajes de cariño que ha recibido. Sin embargo, lejos de tranquilizar a sus fans, su malestar ha preocupado todavía más.

"Hago un stories porque necesitaba pediros perdón y daros una explicación", comenzó explicando la youtuber tumbada en la cama del hospital. "Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Greencorners [su marca de ropa]. No ha sido un tema de organización sino de salud. Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo hasta que me sienta capaz de contar lo que está pasando", dijo con la voz quebrada y sin poder contener el llanto.

La navarra fue la primera concursante que entró embarazada a la casa de Gran Hermano. Su estado de salud y el de su bebé estaban controlados las 24 horas del día, incluso le prohibieron realizar algunas de las pruebas más peligrosas y tenía una dieta especial. Su embarazo iba a la perfección y se encuentra en el séptimo mes, pero parece que está sufriendo complicaciones.