Shaila Dúrcal muestra las impactantes fotos de su rehabilitación tras la amputación del dedo

Han pasado varios meses desde el accidente doméstico de Shaila Dúrcal en el que sufrió la amputación de una parte de su dedo índice. La hija de Rocío Dúrcal está plenamente recuperada del episodio traumático, hace vida normal y ya se ha reincorporado al trabajo, pero tiene que continuar con la rehabilitación impuesta por el médico para recuperar la fuerza del dedo.

Ahora, Shaila debe ser constante con los ejercicios que le devolverán la movilidad del dedo. Esta semana quiso mostrar a sus seguidores en Instagram cómo sigue el proceso de recuperación, en el que su cirujano plástico ha jugado un papel fundamental con el excelente trabajo de reconstrucción de la mano. En el vídeo que publicó, la cantante muestra su mano vendada con los dedos corazón e índice recogidos.

Fue en agosto cuando contó también a través de sus redes sociales cómo sucedió todo. "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho (...) Sólo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero". Poco después, en el programa Despierta, América, la artista reveló que "fue muy rápido" e "impactante", ya que ella y su marido "tuvieron que coger un fragmento del dedo". Afortunadamente, explicó que no perdió el hueso.