Verdeliss desvela entre lágrimas el verdadero motivo de su ingreso

Esta semana descubríamos que Verdeliss, exconcursante de GH VIP, estaba ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por un problema de salud del que no ha querido dar detalles. Muy angustiada, la youtuber agradeció a sus seguidores los mensajes de cariño: "Hago un stories porque necesitaba pediros perdón y daros una explicación. Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Greencorners. No ha sido un tema de organización sino de salud. Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo hasta que me sienta capaz de contar lo que está pasando", explicó preocupando a sus fans.

Tras horas de rumores sobre lo que realmente le ocurre a la exconcursante de Gran Hermano VIP, ha sido ella misma la que lo ha contado desde la camilla del hospital acompañada de su marido Aritz. "Justo cuando cumplía las 30 semanas de embarazo rompí aguas. Faltarían 2 meses y medio para la fecha probable de parto", comienza narrando. "Estoy con un tratamiento antibiótico, porque una vez que se ha roto la bolsa es como que se pierde esa barrera que protege al bebé".

"De 30 semanas es un prematuro crítico", continúa Verdeliss visiblemente afectada en el vídeo. Además, cuenta la tristeza que están viviendo: "Lo que veíamos como la última etapa del embarazo, tan idílico, esperando que llegue ese momento, preparando un nacimiento precioso, tener la ilusión de ver la carita de tu bebé por primera vez, hay que cambiarla por permanecer dentro de un hospital".

"Un bebé chiquitito, que lo van a separar, se va a ir a una incubadora. Mi corazón siente que va a estar sufriendo porque lo que le pide su naturaleza es estar con el calorcito humano. Digo jolín, pobrecita, nada más nacer tendrá que enfrentarse a desafíos", narra Verdeliss. "Me gustaría no verla dentro de una cunita blanca con un montón de tubos. Dentro de todo el líquido que se ha perdido, nos han dicho que se ha mantenido el suficiente y los últimos registros han estado bien", concluye.