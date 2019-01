Mila Ximénez entrevista a Alba Carrillo en Lecturas la semana después de que hayamos sabido que Feliciano López ha pedido matrimonio a su última novia, Sandra Gago.

Y como siempre, no defrauda con sus palabras, y eso que, supuestamente, había firmado con su divorcio una cláusula de silencio: ya en el titular leemos "Feliciano se casa con esa pobre niña para blanquear su imagen". Pobre niña, empieza atizando.

Asegura Alba que Fonsi y Feliciano se han aliado para ir contra ella, y que el padre de su hijo quiere asfixiarla económicamente ahora que sabe cuánto dinero va a obtener del tenista. "Fonsi no es inteligente en el cara a cara", dice de su ex.

De Feliciano tampoco dice maravillas: "Todo lo que le pueda sacar se lo voy a sacar", dice, argumentando que él es el responsable de que la hayamos tomado por loca. Y reconoce que no le desea nada bueno: "Le tengo mucho asco, no quiero ver noticias buenas sobre una persona que me ha hecho tanto daño". "Creo que se casa para blanquear la imagen".

Alba quiere escupir sapos, y Mila le tira de la lengua: "Si apareciera un hada madrina, ¿qué le pedirías a Feliciano?", pregunta la periodista. "Un mojón para él. Que se quede más solo que la una", responde la pizpireta.

¡Hola! por su parte sí se refiere a Sandra Gago por su nombre. Vemos en la revista el anillo de pedida, un pedrusco fabuloso de diamantes engarzado en oro blanco que ya luce en el dedo anular de su mano izquierda.

Por cierto, Alba anuncia que va a estudiar Criminología porque quiere entender psicológicamente lo que le han hecho.

Bosé habla de su separación (a través de terceros)

Extraña forma la de ¡Hola! de publicar declaraciones exclusivas de Miguel Bosé. Se trata de declaraciones, leemos en la publicación, "que nos ha hecho llegar su entorno profesional". Suena a mensaje de texto reenviado con el permiso de hacerlo público.

La salud, lo primero: "No estoy enfermo ni tengo ningún problema de salud. Necesitaba descansar, estaba agotado. Estoy descansando, como he hecho muchas veces, y nunca se ha especulado tanto como ahora. Aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación".

Y avisa Bosé: "No voy a decir nunca nada de mi vida privada. Soy cantante, quiero que interese mi música, no mi vida. Pronto hablaré de la mejor forma que sé, cantando… Muy pronto sonará algo bonito". Aclara además que la relación con su madre es estupenda: "Ella es uno de los pilares más importantes de mi vida".

Sibi Montes y sus 15 minutos de gloria

Sibi Montes, personaje de Nivel Avanzado de Crónica Rosa (sólo los muy expertos podrían explicar quién es o de dónde sale), concede una entrevista exclusiva en ¡Hola! para aclarar su situación matrimonial.

Después de rumorearse que la hermana de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera había abandonado el domicilio conyugal, habla en ¡Hola! para negar la mayor. "Mi marido y yo estamos viviendo una crisis, pero esto no es una separación". Un "stand by", dice ella, moderna. Y añade que le cuesta hablar de un tema tan personal y pide "por favor" que su marido, que quiere estar ajeno a todo esto, sea respetado. Pero concede una exclusiva.

En Diez Minutos habla también, pero seguramente gratis y para desmentir el rumor que ha sonado con fuerza en Sevilla en los últimos días. "Desmiento que esté con Roca Rey", asegura categórica" sobre una foto de la última Goyesca de Ronda en la que se come con los ojos al torero.

Matamoros, primeras fotos con su 'Angelina'

Diez Minutos publica las primeras fotos de Kiko Matamoros en actitud cariñosa con Cristina, la mujer con la que sale desde hace sólo unos días pero con la que ya dice que quiere irse a vivir.

En las imágenes vemos al colaborador de Sálvame junto a su chica, una morena a la que agarra cariñosamente por el hombro. Kiko Hernández lo somete a un cuestionario en el que Kiko Matamoros asegura que ella no va a salir en las revistas porque todo este mundo no le interesa. Veremos.

Miranda se pronuncia sobre Julio

¡Hola! ha conseguido las primeras y, de momento, únicas declaraciones de Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, sobre el ventisquero levantado por Telecinco a propósito de la (supuesta) relación que mantuvieron el cantante y Makoke allá por el Pleistoceno.

"Lo sé casi todo de la vida de Julio, esto no me preocupa para nada", leemos en la portada. Y en páginas interiores, menciona sin reparo a la ex de Matamoros: "Julio a Makoke nunca la ha mencionado y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres". Tan elegante como claro.

Miranda resta importancia al tema y de hecho desmiente que vayan a emprender acciones legales contra Makoke: "Ni él ni yo tampoco. Todo es para entretener al público".

Preysler insiste: no hay boda

¡Hola! publica la primera entrevista publicitaria de Isabel Preysler en este año que empieza. Posa como modelo de excepción de Pedro del Hierro, y habla sobre lo humano y sobre lo divino. Los clásicos: Vargas Llosa, sus hijos, sus nietos, su dieta.

Sin novedad respecto a su estado civil. No se casa con el escritor. De sus hijos habla maravillas, al igual que de sus nietos. Y dice que su comida favorita es una especie de arroz integral de verduras. Ninguna diferencia con las tropecientasmil entrevistas que suele realizar con la revista.

Cóctel de noticias

Tana Rivera ya conoce a su hermano Francisco. "Es monísimo", leemos que ha dicho en ¡Hola!.

Carla Pereyra anuncia su boda en ¡Hola! Se casará con Diego Simeone, padre de su hija y del que está en camino.

La Reina no esconde sus canas. ¡Hola! dedica su portada a Letizia, que, según la revista "en un nuevo golpe de efecto las luce sin complejos en su melena".