Mario Vaquerizo ha acudido a Fitur, en concreto al stand de Almería, en calidad de invitado especial. Allí ha sido recibido, entre otras personalidades, por Ramón Sánchez Pacheco, alcalde de la localidad andaluza.

Mario ha grabado un vídeo de premonición de la ciudad, donde se le ve disfrutando de las playas en el parque natural Cabo de Gata. Como era de esperar y pese a las dificultades para llegar a Ifema por la huelga de taxis que tiene a Madrid sumido en un auténtico caos, el buen humor no lo pierde nunca.

El marido de Alaska ha explicado con la naturalidad tan típica en él cómo se siente por padecer una artritis crónica en las cervicales. "Los dolores han sido tremendos, lo he pasado fatal. El día 31 de diciembre tuve que meterme en la cama porque no lo podía resistir, menos mal que mi Olvi es la que mejor me cuida. El dolor desespera y no era yo. No es lo mismo padecer un dolor por algo que tú haces, que por algo que no te esperas, como lo que me está ocurriendo a mí. Menos mal que mi mujer se preocupa en todo momento de que me tome los analgésicos y anti inflamatorios. Se preocupa mucho por mí, no estaba acostumbrada a verme así, me cuida muy bien. Es mi mejor medicina".

Así de orgulloso lo explicó, porque cuando habla de su Olvi, se le ilumina la cara. Mario habló de la buena relación que tiene tanto con su mujer como con toda su familia, y admitió que llevan 20 años juntos y, como es lógico, han tenido sus crisis. "Cuando hay mucho amor, de las crisis se sale fortalecido. Y os aseguro que desconfío de esas parejas que dicen que nunca han tenido crisis. Yo espero tener más porque eso significa que hay algo vivo".

Lo cierto que son una de las parejas más estables, y la enfermedad de Mario no va a ser obstáculo para que siguen tan unidos como siempre. Todo a pesar de ser un mal enfermo , como la propia Alaska ha manifestado ante los micrófonos de esRadio, con paciencia y mucho cariño.