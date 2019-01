El desconcertante secreto del matrimonio de Cebrián: "Él no me dice cómo vestir"

Entre enternecedora e inquietante, la entrevista concedida a Vanity Fair por Juan Luis Cebrián, exdirector de El País y expresidente de Prisa, y su esposa Mihaela Mihalcia, una joven emprendedora con quien se lleva 30 años, deja diversas declaraciones que iluminan la vida en común de la inesperada pareja.

Inesperada, y eso lo reconocen ellos mismos. El actual académico de la lengua, institución que intentó sin éxito presidir, asegura que se conocieron "un poco por casualidad, tomando una copa. Ella me cayó simpática, pero no fue un amor a primera vista".

La rumana, 37 años menor que Cebrián, de 74, explica que la pedida de matrimonio fue "muy bonita, muy romántica. Con el anillo y todo, se puso de rodillas a lo clásico". La pareja vive, a modo de curiosidad, en una gran casa alquilada a otra periodista, Isabel Gemio.

La revista abunda también en lo que tienen en común: les gusta el dulce, odian el deporte, aman la literatura y bailar, porque "Juan baila fenomenal". Ella resume de manera inconsciente, en lo que podría calificarse como la frase más desconcertante de toda la entrevista en estos tiempos del me too: "Juan nunca me ha puesto ningún límite, no me ha dicho cómo me tengo que vestir ni comportar. Me ha dejado ser libre", descubre la empresaria textil de su marido.

Él, por su parte, dice lo que más le gusta de su esposa: "Muchas cosas, pero sobre todo me interesa mucho su opinión, porque es virgen. No tiene prejuicios".