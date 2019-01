Mónica Hoyos: "Me quiero quedar embarazada de Albert Rivera"

Desde que se conoció que Albert Rivera y Beatriz Tajuelo ya no están juntos, al líder de Ciudadanos no paran de salirle pretendientes. Alba Carrillo reconoció que no le importaría tener una cita con él porque "los escorpio son muy sexuales". Luego llegaron los rumores de que Tamara Falcó no duerme por las noches pensando en Rivera, algo que ella desmintió a través de sus redes sociales con mucho humor. Ahora es Mónica Hoyos quien reconoció públicamente su flechazo por Albert.

Después de tomarse unas semanas de descanso tras pasar por Gran Hermno VIP, Mónica ha vuelto más fuerte que nunca y ya ha retomado su trabajo en televisión. La vimos enfrentarse en Sábado Deluxe a su enemiga Miriam Saavedra y esta semana fue invitada al plató de Ya es mediodía, el programa de Telecinco presentado por Sonsoles Ónega. Allí anunció que tenía que dar una gran noticia. "¿Estás embarazada?", le preguntó Alba Carrillo, colaboradora habitual. "Voy a estar embarazada", le contestó Hoyos.

"Te voy a quitar a Albert Rivera", le dijo Mónica a Alba después de crear un momento de tensión. Entonces se inició una pelea de broma entre las dos. "Por favor, ten en cuenta mi candidatura, mi postulación para ti. No solamente está Alba, también estoy yo", aseguró mirando a cámara refiriéndose a Rivera. "Este año me quiero quedar embarazada y le he elegido a él".