Nuevos (y oscuros) detalles sobre el pasado de la novia de Kiko Matamoros

La relación de Kiko Matamoros con su nueva novia Cristina está ocupando todos los titulares de la prensa del corazón. Después de su polémico divorcio de Makoke, el colaborador confesó hace unos días que vuelve a estar enamorado de Cristina, una joven que le aporta "felicidad, tranquilidad y equilibrio". Matamoros la presentó como una treintañera "espectacularmente guapa, una morenaza" con la que tiene intención de consolidar su relación: "Si ella quiere, viviremos juntos", cuenta a Kiko Hernández este miércoles en la revista Diez Minutos, que incluye un reportaje fotográfico del fin de semana romántico que vivió la pareja hace unos días.

Sin embargo, poco le va a durar la felicidad al colaborador. Su propio programa contactó este lunes con el hijo de Cristina, Jonathan, que confesó que su madre está a punto de cumplir los 40 años y tiene dos hijos de dos relaciones anteriores. Además, aseguró que los orígenes brasileños de su madre son "una invención" y que apenas mantiene contacto con ella: "Hace cuatro años decidí cortar la relación".

El programa sigue investigando el pasado de Cristina y este martes contaron con el testimonio de su excuñada y su expareja Yago, exconcursante de Gran Hermano y expareja de Yola Berrocal, sobre su verdadera personalidad. "Ella me habló por las redes y me dijo que fuese a verla a Albacete y, cuando le dije que no, se enfadó. Era posesiva, me mandaba un mensaje a las siete y a las ocho tenía 50 más, es de las mujeres más celosas que he visto en mi vida", aseguró Yago. "Me escribía todo el tiempo para preguntarme dónde estaba y qué hacía y montaba en cólera por cualquier cosa". Por su parte, su excuñada destaca la "total obsesión" que siente por su físico. "Dejó de hacerse responsable de su hijo cuando este tenía 11 años. Es una lunática que dice barbaridades", confiesa también.

El programa aportó datos sobre su pasado profesional: trabajó con un grupo de chicas como gogó por los pueblos de Albacete. Es una "mentirosa profesional" pues va contando que se está sacando las oposiciones para Policía y que trabaja en El Corte Inglés, "cosas que son completamente falsas", aseguran sus excompañeras de profesión: "Son todo fantasías".