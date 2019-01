El revelador mensaje de Miranda, mujer de Julio Iglesias, a Makoke

Miranda Rijnsburger ha querido romper su silencio ante todas las polémicas que sobrevuelan la imagen de su marido y padre de sus hijos Julio Iglesias. La holandesa ha hablado en exclusiva con la revista ¡Hola! donde ha asegurado que ella sabe "casi todo de la vida de Julio", por lo que todo lo que está saliendo ahora de su supuesto hijo secreto y de su romance con Makoke no le preocupa "para nada".

Y es que el affaire que habrían mantenido la ex de Kiko Matamoros con el cantante saltó a la luz pública a finales de 2018. Tras muchos rumores y la confesión de Kiko Matamoros, llegó el momento en que Makoke se sentó a hablar del tema. Fue en el plató de Viva la vida cuando aseguró que había tenido un romance con el artista pero que no lo había contado porque quería reservarlo para ella: "Tengo derecho a mi parcela de intimidad y esto ocurrió antes de que yo me dedicara a la televisión. Lo tenía como algo muy mío".

Pasada la tormenta mediática, Miranda ha querido dejar claro a ¡Hola! que "Julio a Makoke nunca la ha mencionado y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres. Nunca había escuchado ese nombre [Makoke] hasta ahora". Además, ha desmentido que vayan a emprender acciones legales contra la exmodelo: "Ni él ni yo tampoco. Todo es para entretener al público. Conocí a Julio en diciembre de 1990, pero todo eso que dicen no me preocupa para nada. Pueden hablar lo que quieran".