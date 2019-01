Kiko Matamoros amenaza a sus propios compañeros de 'Sálvame'

Kiko Matamoros no puede más. El colaborador de Sálvame se ha mostrado de lo más ofendido y molesto con sus compañeros de programa después del último testimonio de un supuesto ex de Cristina, su actual pareja.

Según Ulises, supuesta expareja de ella, la relación que mantenían se rompió por algo relacionado con su profesión, y añadió: "Es de todo un poco, Kiko no tiene ni idea de dónde se ha metido".

Ante tales informaciones, Matamoros se ha mostrado de lo más enfadado durante su paso por Oh My Club Madrid: "Estoy molesto por el tratamiento que se le está dando al tema de mi relación, me parece todo muy injusto, abusivo, delictivo en algunos casos y espero que tenga la respuesta que tiene que tener, que es judicial única y exclusivamente".

Kiko aseguró que lo que más le molestaba era que "se vulnere el derecho al honor y la intimidad de la gente, en general, pero en este acoso en particular porque me toca directamente. Eso es lo que me ha molestado".

No es, tampoco, la primera vez que se muestra molesto con sus compañeros: lo hizo este verano pasado con el tratamiento a su separación de Makoke, e incluso antes, lo que le llevó a retirarse por un tiempo de su profesión televisiva antes de volver como defensor de la audiencia.

Un enfado que viene por la actitud de sus compañeros de programa con su relación: "Estoy convencido de que la van a intentar erosionar, esta y la que sean. Esto es un ejemplo claro y un aviso a navegantes, el que quiera estar a mi lado ya sabe lo que le espera".

Además, Kiko tiene claro que su pareja no quiere fama: "A mí lo que me consta es que, de momento, no le interesa. Eso es lo único que me puede constar, no estoy en la cabeza de nadie y si lo que he hablado yo con ella responde a lo que ella piensa, pues me consta que no".