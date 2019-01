La familia de Candela reconoce tener miedo por las amenazas de Antonio Tejado

La relación tóxica de Antonio Tejado y Candela Acevedo y sus continuas faltas de respeto en GH Dúo le has convertido en protagonistas del concurso. Ella entró siendo una completa desconocida para el público y la prensa, pero enseguida ha acaparado la atención, algo que no le está gustando nada a su familia. Según Sálvame, la hermana de Candela, embarazada de 7 meses, es la que más está sufriendo y tuvo que acudir a urgencias ya que se sintió sobrepasada por la situación.

Sergi Ferré, reportero del programa, acudió a la frutería que regenta la madre de Candela y se encontró a una mujer completamente destrozada y llorando desconsolada. Al parecer la familia no quiere dar entrevistas ni hablar "por miedo a posibles demandas de Antonio". "No reconocen a su hija en la tele, están sobrepasados (...) Dicen que su hija no es celosa, pero la relación tan tóxica le hace sacar unas cosas que ellos desconocen", contó el reportero en nombre de los padres de Candela. "La hija se ha sometido mucho y con una mirada de Antonio se viene abajo". Su madre reconoció que llegaron a quitarle el móvil para que Antonio "no llamara insistentemente", incluso cree que Candela escondía algunos episodios de la relación para no se preocuparan.

La familia es consciente de la mala relación entre ambos, de ahí que Tejado apuntara directamente al entorno de Candela para hacerle daño. "Tiene que estar la familia de ella frotándose las manos. La satisfacción que tienen que tener. Van a votar todos para que yo me vaya (...) Como me vaya el jueves, salgo de aquí y caliento, muevo toda la maquinaria". De hecho, llegó a amenazarla directamente. "Yo siempre he sido lo primero para ti, incluso antes que tu familia. Que sepas que cuando salga voy a ir a por tu familia a muerte, a cuchillo, porque sé que han hablado, seguro", le dijo en una conversación en la cama.

El lunes pasado Kiko Hernández dio algunos detalles más fuertes. Según el colaborador, la familia va diciendo "cosas muy graves que la propia Candela les habría contado. Es tan grave que Tejado podría no estar ni concursando. Me gustaría que Candela fuera al confesionario y dijera que nos iba a contar la verdad. Cuenta la verdad y después vete a la comisaría y denuncia. Yo no sé si Antonio lo sabe, me imagino que sí", dijo sin entrar en más detalles.