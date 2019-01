¿Qué fue de Rita Moreno, la obsesión sexual de Marlon Brando?

Nos llama la atención que Steven Spielberg haya llegado a un acuerdo con la Fox para dirigir una nueva versión, lo que se llama "remake" en el argot cnematográfico, de la celebérrima comedia musical West Side Story, considerada en su género la más taquillera de todos los tiempos. La sorpresa se supone dado que aquel estreno de 1961 que llevaron a cabo Robert Wise y Jerome Robbins, resultó un éxito incuestionable, con unos protagonistas excelentes, en cuyo reparto brillaba la muy recordada Natalie Wood. En el que también destacó Rita Moreno, en el papel de Anita, belleza morena puertorriqueña, que es la única de entonces contratada ahora nuevamente.

Spielberg, que quiere comenzar el rodaje lo antes posible, también ya ha dado con la heroína de la historia, María, papel que le ha comenzado a la jovencísima de origen hispano Vanessa Gómez. En cuanto a Rita Moreno tiene en la actualidad ochenta y seis años, provecta edad en la que escasas actrices tienen hueco en alguna producción cinematográfica. Pero ella es una especie de mito, al menos para la comunidad hispana en los Estados Unidos, lo que está más que justificado para que en Hollywood no la olviden.

Rita Moreno,en la actualidad | Gtres

Y es una buena actriz, tanto dramática como especialista en comedias. Ha vivido esta mujer llena de vitalidad y desbordante humor, viajera en más de una ocasión en nuestro país, grandes pasiones. La que más aceleró su corazón fue la mantenida con Marlon Brando, infatigable seductor, del que ella recuerda lo siguiente: "Me mataba haciendo el amor. Marlon era una de las personas más sexuales del planeta. Nuestro romance duró ocho años impetuosos. Pero él tenía otras amantes, y al enterarme que salía con otras mujeres, sufrí mucho. Llegué un día hasta la habitación donde nos acostábamos cuando advertí que había ropas femeninas que no eran mías. Eso me dejó desvastada, acongojada... Me fui llorando a casa. Mas algo maravilloso ocurrió al día siguiente: me enteré de que Elvis Presley quería conocerme. Y nos encontramos. Al enterarse Brando le dio por arrojar al suelo, a las paredes, las sillas que había en su apartamento. A pesar de todo lo que me pasó con él, reconozco que en la cama era el rey y no Elvis, peor amante si lo comparo con Marlon".

Rita Moreno había albergado grandes ilusiones de desposarse con Brando y así se lo confesó. "Pero no quiso saber nada del casamiento", confesaría ella, decepcionada. Y en 1966 se casó con Leonard Gordon, con quien convivió hasta 2010, teniendo una hija, Fernanda Luisa. Muerto su esposo, Rita no tuvo inconveniente en decir esto: "Leonard reconozco que fue el gran amor de mi vida pero en el sexo ningún hombre me hizo tan feliz como Marlon Brando".