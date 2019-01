Paula Echevarría ha acudido a la Fashion Week de Madrid para presentar la nueva versión del Galaxy Watch Tous for Samsung. Para la ocasión la actriz ha escogido un vestido en tonos verdes de Vicky Martin Berrocal. Como ella misma ha manifestado, no para de trabajar, y la serie que actualmente se está emitiendo, Los nuestros 2, a pesar de no estar consiguiendo la audiencia deseada, se siente feliz con ese trabajo.

"Sí esto me lo vuelven a ofrecer, os aseguro que diría que sí mil veces. He sido muy feliz, y creo que se me nota. La audiencia ahora hay que medirla de manera más global, por las plataformas, todo ha cambiado mucho ". Respecto a su vida personal, Paula mantiene una sólida relación desde hace un año con el futbolista Miguel Torres. "Estamos muy bien, y no hay planes de boda ni de aumentar la familia. En el tiempo que llevamos juntos, nunca hemos discutido".

En cuento a los defectos del futbolista del Málaga F.C., Paula no quiso desvelarlos. "Sus defectos me los guardo para mí", comentó con sentido del humor. Uno de sus planes inmediatos es poder cambiarse de casa, pero hasta que no estén las obras terminadas, no será posible. "Espero poder hacerlo la próxima primavera. Una vez que esto suceda, la casa de ahora la pondremos a la venta", dice sobre el hogar compartió junto a su ex marido David Bustamante y que todavía comparte con Daniela, la hija de ambos. "La niña está muy guapa, calza un 36,5, yo un 38, en nada de tiempo me quitará los tacones. Lo que si compartimos a veces es alguna sudadera, y por supuesto lo que sí estoy es muy pendiente de las redes sociales, se lo controlo siempre", explicó.