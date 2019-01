Rosanna Zanetti carga contra Pablo Iglesias por la crisis venezolana

Rosanna Zanetti está muy pendiente de todo lo que sucede estos días en su Venezuela natal y cada día manda mensajes de apoyo tanto al pueblo venezolano como a Juan Guaidó. A pesar de vivir en España con David Bisbal, la modelo se ha sumado a la lista de famosos que vive muy pendiente de la crisis del país latinoamericano y tampoco duda en cargar contra aquellos que se oponen a que Venezuela sea un país libre, como es el caso de Pablo Iglesias.

El líder de Podemos escribió un tuit en el que se refería a la acción de Guaidó como "un golpe de Estado". "A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado".

A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) January 23, 2019

La reacción de Rosanna Zanetti fue inmediata y no dudó en sacarle los colores a Iglesias a través de Instagram. "¿De verdad se cree usted mismo su discurso, señor Iglesias? ¿No es suficiente con ver a miles de personas morir a causa de la falta de comida, alimentos e inseguridad en Venezuela, donde lo que ‘sobra’ es petróleo?". Y también se acordó del expresidente Zapatero. "¿Más falsos diálogos como el que apoya también en Sr. Zapatero? Lo único que se gana es tiempo para los dictadores y ladrones que tienen secuestrado e hipotecado a mi país. Venezuela vive en un golpe de Estado desde hace muchos años, por si no lo había notado", escribió, y añadió el hashtag #VenzuelaLibre.

Lucha incasable

No es la primera vez que Zanetti alza su voz contra las atrocidades de Nicolás Maduro. Hace dos años publicó un vídeo en el que animaba a sus compatriotas salir a la calle y unirse a la "toma de Caracas" convocada en Caracas por la oposición. "Todas las personas en el extranjero me preguntan si la crisis que se vive en Venezuela es tan fea como se ve en las noticias y mi respuesta siempre es 'no', no porque es muchísimo peor".

"No hay medicinas, no hay alimentos, no hay seguridad", aseguró, y puso como ejemplo un terrible episodio que vivió hace tiempo en primera persona. "Muchos desconocen que yo hace ocho años sufrí un secuestro exprés y fueron las cuatro horas más eternas y horribles de toda mi vida".