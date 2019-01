Unas crueles palabras de Jorge Javier Vázquez quiebran a Miriam Saavedra

"Rica, histriónica y demasiado borracha de sí misma", así es como define el presentador Jorge Javier Vázquez a Miriam Saavedra tras su proclamarse vencedora de Gran Hermano VIP 6. Unas palabras que no han sentado bien a la peruana, que aseguró este viernes en Sálvame no sentirse "nada identificada" con la visión que el presentador ofreces sobre ella.

"Yo no soy para nada superficial, piso siempre tierra y lo tengo súper asumido", replicó Miriam ante la atenta mirada del presentador que intentó restar importancia a sus palabras asegurando que Miriam está siguiendo el curso natural de los acontecimientos que le han tocado vivir en los últimos meses: "Estás pasando por un proceso lógico por el que pasa cualquier persona que ha recibido un chute de popularidad tremendo (...), estás conociendo qué es ser querida y también no ser querida y eso te descoloca".

A pesar de su justificación, también confesó tener "datos que le confirman" que Miriam se ha convertido en una persona "muy desconfiada", algo que ella se apresuró a negar: "Soy la persona más reflexiva y menos desconfiada del mundo". Jorge concluyó reconociendo que el camino de la fama repentina es "muy doloroso", "nos ha pasado a todos".

Durante la tarde, Miriam también se derrumbó al confesar sentirse atacada en su labor de colaboradora. "Yo estoy empezando y lo que quiero es opinar con contenido de lo que veo y si ni siquiera saben de que voy a hablar, me cortan o me miran raro", confesó refiriéndose a la altiva actitud de compañeras como Belén Esteban o Mila Ximánez, que parecen no estar contentas con la presencia de Miriam en su programa. Ellas por su parte dijeron que la profesión es así, aunque terminaron destacando que "su forma de ser y comportarse le convirtieron en ganadora del reality".