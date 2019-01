Nacho Palau habla por primera vez de Miguel Bosé

Después de 26 años de relación y cuatro hijos en común, Nacho Palau y Miguel Bosé decidieron tomar caminos separados. Una noticia que se hizo pública tras un comunicado emitido por el ex del cantante en el que defendía sus intereses y los de sus hijos menores. A esto se suman los continuos rumores sobre la salud de Bosé, algo que quiso aclarar en una entrevista para la revista Hola donde también comenta su retiro a México: "Necesitaba descansar, estaba agotado. Nunca se ha especulado tanto como ahora, aprovechan que no hablo para dejar volar la imaginación", dijo, negando que esté enfermo.

El digital Look ha conseguido las primeras declaraciones del escultor que tras romper con el artista abandonó Panamá y regresó a Valencia: "Me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo de que no tenga ningún problema de salud", sin embargo, prefiere no pronunciarse sobre la demanda que interpuso contra su ex pareja: "Sobre eso no tengo nada que decir".

Es la primera reacción de Palau después de tomar medidas judiciales contra Bosé. Su despacho de abogados mandó un comunicado en el que desvelaron que tras la ruptura se tomarían las acciones judiciales necesarias para la defensa de los hijos que tenían en común: "Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores".

El escultor no está dispuesto a que los cuatro niños estén separados y pide, además de poder ver a los que están junto a Miguel, una pensión para para los que tiene consigo. El cantante no se ha pronunciado sobre este extremo, "no voy a decir nunca nada de mi vida privada. Soy cantante, quiero que interese mi música, no mi vida".