Paula Echevarría revela su peor trago con los paparazzi

Paula Echevarría acudió al Chester de Risto Mejide y allí se sinceró sobre su carrera y su vida personal. En concreto, la protagonista de Los Nuestros 2 se explayó sobre los peores momentos con la prensa del corazón, sobre el hecho de sufrir la constante presencia de paparazzi y el tratamiento dispensado a su hija con Bustamante, Daniella, su principal preocupación.

"Sabéis lo que cuentan. De todo lo que se ha dicho de mi vida han dicho un 10% de verdad", dijo Echevarría sobre la labor de muchos periodistas. "El 90% ni tiene nada que ver conmigo, ni con mi situación... nada que ver con nada", dijo Paula, que en los últimos años ha visto cómo se recrudecía la cobertura mediática sobre ella a raíz del divorcio de David Bustamante y su posterior relación con Miguel Torres.

Paula rememora una situación que le resultó especialmente dolorosa, cuando tuvo que llevar a su pequeña a urgencias y, nada más llegar al hospital, los paparazzi ya estaban en la puerta. En ese momento dijo "basta" y recurrió a las redes sociales para, por primera vez, denunciar la situación.

No obstante, la actriz quiso distinguir entre los que hacen bien su trabajo y los que no: "Está el que no te avisa y a ver si te puede sacar la cara como el culo, el que no respeta la distancia cuando estoy con la niña, y luego, para mí los buenos son los que vienen, te avisan y te dicen: 'No te voy a molestar. Se van lejos y no te molestan'", aseguró en el programa de Cuatro.