Marisa Jara esta acostumbrada a subirse sobre las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid como modelo. Sin embargo, en esta ocasión ha tenido que acudir como una espectadora tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida.

Tras ser diagnosticada de un tumor en el estomago, la modelo tendrá que volver a pasar por quirófano por un problema en el útero, tal y como nos confiesa. Pese a ello no pierde ni la positividad, ni las ganas de recuperar su antigua vida.

"Sí, ahora me toca otra operación y, bueno, es otro golpe que me da la vida, pero hay que afrontarlo con fuerza y con buena actitud", ha contado al respecto.

Marisa describió brevemente en qué consistirá esta segunda operación: "Ya desde un principio, desde hace unos meses, me diagnosticaron este problema en el útero y por eso mismo salió el otro problema y ya sabíamos que tenían que hacerme esta operación. Y lo único es que ha crecido muchísimo y no lo esperábamos, pero todavía no sabemos nada".

Marisa, que pese a todo se ve "bien" y "recuperada", explica que se siente optimista, ya que no lo puede "afrontar de otra manera".